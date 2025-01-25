Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce İşletme Müdürleri, işletme müdür yardımcıları, işletme şefleri ve orman muhafaza memurları olmak üzere toplam 249 personele orman zararlılarıyla mücadele eğitimi verildiği bildirildi.

Orman İşletme Müdürlüklerinde Orman Bölge Müdür Yardımcısı Taner Nişancı koordinatörlüğünde Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü G. Volkan Andıç, Şube Mühendisi Abdullah Berbero ve Bölge Müdürlüğü Avukatı Selin Talay Çoşkun tarafından İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları olmak üzere toplam 249 personele eğitim verildi.

Eğitimde Elektronik Taşıma Belgesi (ETB), Damga Yönetmeliği, Nakliye Yönetmeliği, Ormanların Korunması ve Hukuki iş ve işlemler başta olmak üzere ilgili mevzuat içeriği hakkında sunumlar yapıldı