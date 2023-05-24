Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdürü Erdal Dingil başkanlığında gerçekleşen değerlendirme toplantısı Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İşletme Müdürlerinin katılımı ile gerçekleşti.

Toplantıda öncelikli olarak 2023 yılı Orman Yangınları ile Mücadele tedbirleri ele alındı ve hazırlık çalışmaları görüşüldü. Bölge Müdürü Erdal Dingil, ormanların korunması ve mevcudunun arttırılarak gelecek kuşaklara aktarılmasının öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

Müdür Dingil, havaların ısınmasıyla olabilecek orman yangınlarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini, yangın çıkmaması konusunda vatandaşların da hassasiyetinin sağlanmasının önemli olduğunu ve hızlı mücadelenin etkin sonuç vereceğini belirtti.

Toplantıda, 2023 yılı program ve gerçekleşmeler görüşüldü. İşletme ve Pazarlama, Silvikültür, Makine ve İkmal ile Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürlükleri sunum yaparak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ormancılık faaliyetleri ile diğer iş ve işlemlere ilişkin çalışmalarda izlenilecek yol haritasının ele alındığı toplantı, sorunlar ve çözüm önerilerinin alınması ile son buldu.