Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Bölge Müdürlüğü araç parkından 34 pickup, 6 dozer, 5 greyder, 7 kazıcı yükleyici ve 34 şoför ve operatör ile Kütahya genelinde karla mücadele çalışmalarına destek vermek üzere hazır durumda olunduğunu belirtti.

Dumlupınar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar küreme çalışmaları yapıldı. Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Dumlupınar İşletme Şefliği Dumlupınar-Yüğlük arasında yer alan 15 kilometrelik yol ulaşıma açılırken kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Kütahya Valiliği tarafından alınan kış tedbirleri çerçevesinde Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil başkanlığında oluşturulan araç filosu karla mücadele çalışmalarına başladı.

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