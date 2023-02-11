Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ORKUT ekibinden sonra 3. ekibi de depremin yaralarını sarmak üzere yola çıkardı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ORKUT ekibinden sonra 3. ekibi de depremin yaralarını sarmak üzere yola çıkardı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için deprem bölgesine 20 pick-up, 5 teknik eleman, 20 Orman Muhafaza Memuru, 20 Şoför ve 35 İşçi gönderildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü,” Orman Bölge Müdürlüğü olarak bugüne kadar deprem bölgesine 7 treyler, 33 pick-up, 4 su ikmal aracı, 5 ekskavatör, 1 mini ekskavatör, 4 kazıcı yükleyici, 2 kamyon, 1 minibüs, 1 su tankeri olmak üzere 58 araç gönderildi. 9 teknik eleman, 21 Orman Muhafaza Memuru 54 şoför, 66 işçi olmak üzere toplam 150 personelimiz deprem bölgesinde depremzede vatandaşlara yardım edebilmek için mücadele veriyor. Deprem bölgesine bir an önce ulaşmak ve canla-başla mücadele etmek için deprem bölgesine doğru yola çıkan ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.