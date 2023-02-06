Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün iş makineleri ve personel ile AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak için deprem bölgesine doğru yola çıktığı bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün iş makineleri ve personel ile AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak için deprem bölgesine doğru yola çıktığı bildirildi.

Konuyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Müdürlüğümüzce Kahramanmaraş’a 28 tonluk 1 su tankeri, 3 ekskavatör, 5 treyler, 4 kazıcı yükleyici, 1 mini ekskavatör, 2 kamyon, 5 öncü pikap, 2 teknik eleman, 21 operatör ve 15 şoför ile destek için yola çıktı. Hatay’a ise 2 ekskavatör, 2 treyler, 1 minibüs, 2 pikap, 13 kişilik ORKUT Timi, 4 operatör ve 3 şoför ile depremzede vatandaşlarımıza yardım için yoldayız” ifadelerine yer verildi.