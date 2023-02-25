Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce deprem bölgesindeki vatandaşların soğukla olan mücadelelerine yardımcı olabilmek amacıyla 69 kamyon ve tır ile toplamda bin 625 ton odun bölgeye ulaştırıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce deprem bölgesindeki vatandaşların soğukla olan mücadelelerine yardımcı olabilmek amacıyla 69 kamyon ve tır ile toplamda bin 625 ton odun bölgeye ulaştırıldı.

Konuyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, deprem bölgesine yardım ulaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarına vurgu yapıldı.

Açıklamada, ” Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü büyük deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaraları sarmaya, deprem bölgesindeki vatandaşların soğukla olan mücadelelerine yardımcı olabilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Dondurucu soğukların yaşandığı deprem bölgesindeki ısınma sorunu için kolları sıvayan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü STK’lar ve köylü vatandaşların da desteğiyle bölgeye yakacak odun göndermeye devam ediyor. Bugüne kadar 69 kamyon ve tır ile toplamda 2 bin 709 ster bin 625 ton odun bölgeye ulaştırıldı” denildi.