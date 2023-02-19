Deprem bölgesinde görevli personel yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürürken, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce 150 adet soba (borulu), 180 kilogram tarhana, 1.000 takım hijyen malzemesi, 25 adet plastik sandalye ve 5 adet plastik masa yüklü yeni yardım kamyonu Hatay’daki vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanarak bölgeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan ve Genel Başkan Yardımcısı Usta Kütahya Koordinasyon Merkezi’nde

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan ve Genel Başkan Yardımcısı Usta Kütahya Koordinasyon Merkezi’nde

Deprem Bölgesinde bulunan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personeli depremden etkilenen illerde yaşayan vatandaşların, acil ihtiyaçları için destek vermeye devam ediyor.

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