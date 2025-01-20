Kütahya’da bin 352 kişiye bilinçlendirme eğitimi verildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nün, orman yangınları ile mücadelede önleyici tedbirler olmak üzere orman yangınlarında vatandaşların hareket tarzları ve kurumun orman yangınları ile mücadele yöntemleri konusunda 106 köyde bin 352 vatandaşa bilinçlendirme eğitimi verdiği bildirildi.

Konuyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ”106 köyde bin 352 vatandaşımıza bilinçlendirme eğitimi verilmiştir. Eğitim çalışmalarına katılan vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı şükranlarımızı arz ederiz. Eğitim çalışmalarımız tüm köylerimizi kapsayacak şekilde verilecektir” ifadelerine yer verildi.