Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi’nin iki matematik projesi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Ulusal Öğrenci Kongresinde finale kaldı.

Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi’nin iki matematik projesi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Ulusal Öğrenci Kongresinde finale kaldı.

Matematik Öğretmeni Eray Kanpak’ın danışmanlığındaki iki Matematik projesi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Ulusal Öğrenci Kongresi’nde finale kaldı. Öğrencilerden Eyyüp Bagcıoğlu’nun, "Nokta Sayarak Eğrilerin Altındaki Alanın Yaklaşık Olarak Hesaplanması ve Riemann Toplamları İle Karşılaştırılması" adlı projesi ve öğrencilerden Oğuz Başdemir ile Nezih Merdan Özçoban’ın, "Kenarortay, Açıortay, Seva ve Menelaus Teoremlerinin Basit Makineler İle İspatlanması" isimli projelerine finale kaldı.

Okul Müdürü Murat Fazıl Akkoç, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek finalde başarılar diledi.