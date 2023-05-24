Bu yıl 13.sü düzenlenen Kümatfen Olimpiyatları Yarışması ödül töreni Kütahya Nafi Güral Fen Lisesinde gerçekleştirildi.

Bireysel kategori sonuçlarına göre birinci olan Germiyan Koleji’nden Ahmet Taha Ciğerli, ikinci olan Atakent Ortaokulu’ndan Berra Aktürk ve üçüncü olan Simav Şeref Koleji’nden Ahmet Bera Kırmacı’ya ödüllerini İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Gölpınar takdim etti.

Yine yarışmada ilk 10’a girerek başarı elde eden öğrencilere başarı belgeleri İl Milli Eğitim Şube Müdürü İrfan Kanık tarafından verildi.