Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen “Cahit Arf Matematik Soru Yazma” yarışması sonuçlandı.

Matematik alanında daha önce hiç yazılmamış yayınlanmamış soru yazması istenilen öğrencilerin yoğun katılım gösterdikleri yarışma sonucunda 11/A sınıfı öğrencisi Enes İltaş birinci, 10/A sınıfı öğrencisi Elif Sena Pişğin ikinci, Hatay/Reyhanlı Fen Lisesi’nden Mehmet Mustafa Aktar üçüncü oldu.

Okul Müdürü Murat Fazıl Akkoç, öğrencilere ödüllerini takdim ederek başarılar diledi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iyi örnekler kategorisine alınan yarışmanın önümüzdeki eğitim öğretim yılında ulusal düzeyde düzenlenmesi istendi.