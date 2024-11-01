Kütahya Valisi Musa Işın ve AK Parti Kütahya milletvekilleri, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerinin sergileneceği Kütahya Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaatın ilerleyişine dair yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Işın, müze çalışmalarının nisan veya mayıs aylarında tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Vali Işın, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, Kütahya Müzesi’nin şehrin tarihini ve kimliğini yansıtan bir müze olacağını belirterek, tasarımın kuruluş ve kurtuluş temalarına uygun olarak yapıldığını söyledi. İstanbul’daki Panaroma 1453 Müzesi’nin uzman ekibiyle çalışıldığını ve müzenin dizaynının bu ekibin katkılarıyla tamamlanacağını vurgulayan Işın, “Bu müzede sadece antik eserler değil, Kütahya’nın kuruluş ve kurtuluş temaları da yer alacak. Ziyaretçiler, Kütahya’nın kuruluş yeri ve kurtuluş şehri olduğunu görecek. Amacımız, Kütahya’nın kimliğini ve kadim medeniyetlerini en güzel şekilde temsil eden bir müze yapmak” dedi.

Vali Işın, müzenin Frig döneminden günümüze kadar uzanan tarihi süreci kapsayacağını, Selçuklu’dan itibaren Türk tarihine dair izlerin de yer alacağını belirtti.

Vali Musa Işın, ayrıca Dumlupınar’da yapımı süren Dumlupınar Diorama Müzesi’ne de değindi. Müzenin kaba inşaatının tamamlandığını ve iç dizayn projesinin hazırlandığını bildiren Işın, müzenin ziyaretçilerine Dumlupınar ve çevresinde yaşanan Milli Mücadele ve Büyük Zafer’in detaylarını sunacağını açıkladı.

Vali Işın ve AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önay, her iki müzenin de Kütahya’ya hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ettiler.