Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Vakfı Halime Erkan İlkokulu’nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Vakfı Halime Erkan İlkokulu’nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinlik ile öğrenciler, ağaç dikiminin önemi ve nasıl ağaç dikileceğini öğrendiler ve daha sonra fidanlarını toprakla buluşturarak ilk can sularını verdiler.

Öğrencilerde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmelerini sağlamak ve ormanları koruma konusunda farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğinde öğrenciler büyük bir coşku içerisinde fidanlarını diktiler.

Etkinlikte 15 adet mavi servi, 50 adet dişbudak, 50 adet karaçam, 50 adet sedir olmak üzere toplam 165 adet fidan okul bahçesine dikildi.

Fidan dikim etkinliğine, Okul Müdür Yardımcısı Büşra Demirsöz, öğretmen, öğrenciler ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.