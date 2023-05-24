Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, kentin yeni cazibe merkezlerinden biri olacak olan ve açılışına gün sayan Kütahya Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.

Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve açılışına sayılı günler kalan Kütahya Millet Bahçesi’ndeki çalışmalarda son dokunuşlar yapılıyor. Proje alanında incelemelerde bulunan ve TOKİ tarafından belediyemize devir işlemi yapıldıktan sonra Kütahya Millet Bahçesi’nin vatandaşların hizmetine açılacağını söyleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya Millet Bahçemizin imalatının sonuna yaklaştık. TOKİ tarafından kabul yapıldıktan sonra belediyemize devir işlemleri tamamlanıp inşallah milletimizin hizmetine açacağız. Emeği geçen, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah çok güzel bir alanı çok yakın bir zamanda şehrimize kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Millet Bahçesi kapalı otopark, mesire alanları, sosyal donatı alanları, yürüyüş yolları ve spor alanlarıyla şehrin önemli bir ihtiyacını karşılayacak.