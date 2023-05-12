Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Merkez İşletme Şefi olarak göreve başlayan Murat Yıldırım’a Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil tarafından hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Halil Karademir ile Personel Şube Müdürü İlhan Yavuz’un da hazır bulunduğu ziyarette, yeni görev yerine başlayan Merkez İşletme Şefi Murat Yıldırım’a başarı dilekleri iletildi.

2013 yılından itibaren Kütahya ili Simav ve Altıntaş İşletme Müdürlüklerinde görev yapan ve bu bölgeye yabancı olmadığını dile getiren Merkez Şefi Murat Yıldırım, Kütahya merkezde de başarılı çalışmalara imza atacaklarını ve ormanlar için var güçleri ile çalışacaklarını belirterek, Bölge Müdürü Erdal Dingil ve yönetim kadrosuna teşekkür etti.