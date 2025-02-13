Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesinde öğrencilerle buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarete Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar ve Şube Müdürü İrfan Kanık da eşlik etti. Ziyarette öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Müdür Mustafa Yılmaz, Kütahya’ya geliş sürecinden bahsederek Konya ile Kütahya’nın benzer kültürel dokulara sahip olduğunu vurguladı. Konuşmasında, öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılı olabilmeleri için sürekli kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirten Müdür Yılmaz, "Günümüz, dünden farklı olmalı. Kendinizi akademik, sosyal ve kültürel alanlarda sürekli ileriye taşımalısınız" dedi.

Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, öğrenmenin ve okumanın önemine de değinen Müdür Mustafa Yılmaz, "Okuma sadece yazılı kelimeleri anlamak değildir, hayatı anlamlandırmaktır. Okuma alışkanlığı kazanan bireyler, hem kendilerini geliştirir hem de topluma katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Müdür Yılmaz, yeni eğitim modeli olan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Öğrencilere, sistemin kendilerini ezbere dayalı bir eğitimden ziyade okuma, anlama ve analiz etme becerileriyle donatmayı hedeflediğini anlattı.

Okulun atmosferinden ve öğrencilerin ilgisinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Müdür Yılmaz, eğitimde kaliteyi artırmak için öğrenci, öğretmen ve velilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin istek ve beklentilerini dinleyen Yılmaz, önerileri değerlendireceklerini söyledi.

Ziyaret sonunda Müdür Yılmaz, eğitim süreçlerine katkıda bulunan okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti.