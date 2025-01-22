Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimiyle (MEB AKUB) bir araya geldi.

Türkiye’de barınma alanında akredite olmak için sınava giren ve çalışmalarını başarıyla tamamlayan Kütahya MEB AKUB, süreç boyunca dayanışma içinde çalışarak, hem saha eğitimlerinde hem de hazırlık sürecinde profesyonel bir ekip ruhu sergiledi.

Bu anlamlı süreç çerçevesinde, ekibi tebrik ederek yapılan çalışmaların gönüllülük esasına dayandığını ve ekip üyelerinin büyük bir özveri gösterdiğini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, konuşmasında ekibin bu süreçteki başarısının diğer illere de örnek teşkil edeceğini belirterek, "AKUB ekibimiz, eğitim camiasının topluma sadece bilgiyle değil, aynı zamanda fedakarlık ve hizmet bilinciyle katkı sunduğunu göstermiştir. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm ekip üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.