Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Malatya’nın Doğanşehir ilçesine soba, uyku tulumu ve yatak gönderildiği bildirildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Malatya’nın Doğanşehir ilçesine soba, uyku tulumu ve yatak gönderildiği bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit,” Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen sobalar, Gediz Halk Eğitimi Merkezi ile Olgunlaşma Enstitüsünde ürettiğimiz uyku tulumlarını ve müdürlüğümüzün temin ettiği yatakları depremzede vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere Malatya’nın Doğanşehir ilçesine uğurladık” dedi.