Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Kütahya Koruyucu Aile Derneği, yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi aileler ve çocukları ile deprem bölgesinden gelen aileler ve çocukları için iftar programı düzenledi.

Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD) yönetiminin iftar programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İftar programında hafız öğrenciler ilahi okudular ve dualar ettiler. Çocuklar palyaçolar eşliğinde animasyon gösterilerine katıldılar ve canlı müzik eşliğinde oyunlar oynadılar.

Her çocuğun sevgi ve güven dolu bir ailede yetişmesi gerektiğini vurgulayan KÜKAD Başkanı Yasemin Çavdar, kurumda kalan çocuklara koruyucu aile bulmanın ve koruyucu ailelere hizmet vermenin yanında ihtiyaç sahibi çocuklara ve öğrencilere de desteklerinin devam ettiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Yasemin Çavdar, “Kütahya Koruyucu Aile Derneği, yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi aileler ve çocukları ile deprem bölgesinden gelen aileler ve ilçede bulunan 120 erkek ve kız hafız öğrencilerle iftarda birlikteydik. Çok mutlu olduk, çok güzel bir akşam geçirdik onlarla beraber. Bizim amacımız çocukları mutlu etmek, onlar mutlu oldukça bizler daha çok mutlu oluyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz, bu Ramazan ayını çok dolu dolu geçirdik. Rabbim nicelerini eriştirsin. Şimdiden Kadir gecemiz ve bayramımız mübarek olsun" dedi.

Düzenlenen iftar programına KÜKAD Yönetim Kurulu ile 120 erkek ve kız hafız öğrenciler de katıldı.