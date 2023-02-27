Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin, Kütahya Valiliği himayelerinde Kütahya il ve ilçe odalar ve borsanın katkılarıyla Hatay’da kurulacak “Kütahya konteyner kent” projesine desteklerin sürdüğünü ifade etti.

Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin, Kütahya Valiliği himayelerinde Kütahya il ve ilçe odalar ve borsanın katkılarıyla Hatay’da kurulacak “Kütahya konteyner kent” projesine desteklerin sürdüğünü ifade etti.

Gültekin, "Hatay’da kurulacak olan Kütahya konteyner kent projesine destekler sürüyor. Geçtiğimiz hafta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde; Ticaret Bakanımız ve oda/borsa başkanının katıldığı istişare toplantısına katıldık. Toplantıda Ticaret Bakanımız, Cumhurbaşkanımızın konut seferberliği konusundaki direktiflerini iletti. Bu çerçevede bakanlık ve TOBB öncülüğünde ülkedeki tüm oda ve borsaların organizasyonu ile bir konut seferberliği çerçevesinde ‘Türk İş Dünyası Kalıcı Deprem Konutları Projesi’ başlatıldı. Gerek iş dünyası, gerek sorumluluk hisseden bireyler olarak bu projeye destek olalım ve bölgenin konut ihtiyacının en kısa sürede karşılanmasına katkı sunalım” dedi.