Kütahya Belediyesi Kütahya İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) İcra Kurulu Toplantısı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, İŞGEM’in uygulama esasları ve gelecek projeler masaya yatırıldı. Özellikle AR-GE ve inovasyon odaklı dört yeni girişimci, İcra Kurulu’nun değerlendirmesi sonucu İŞGEM bünyesine kabul edildi.

Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından yürütülen İŞGEM, yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere rehberlik ederek hem kentin kalkınmasına hem de istihdama önemli katkılar sağlıyor. Bu kapsamda, merkezde yeni girişimcilerin projelerine destek sağlanarak, çalışma hayatına yenilikçi çözümler kazandırılması hedefleniyor.

Toplantıya, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin yanı sıra Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Sema Topar Aydın, Zafer Kalkınma Ajansı Temsilcisi Murat Şener, Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürü Mehmet Zenci, Hukuk İşleri Müdürü Erhan Bilgehan, İşletme ve İştirakler Müdürü Rıza Arslan ve İŞGEM personeli katıldı.

Başkan Kahveci’den girişimcilere çağrı

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, toplantıda yaptığı konuşmada, İŞGEM’in sosyal sorumluluk projeleri kapsamında girişimcilere önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, “Kütahya İŞGEM, girişimcilik ekosisteminin gelişmesine ve şehrimizin ekonomik kalkınmasına öncülük ediyor. İş fikri olan tüm vatandaşlarımızı İŞGEM’e başvurmaya davet ediyoruz,” dedi.

Kütahya İŞGEM, girişimcilik dünyasına adım atmak isteyen bireyler için bir fırsat kapısı olmaya devam ediyor. Yeni projelerle şehrin istihdam ve ekonomik gücünü artırmayı hedefliyor.