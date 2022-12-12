Kütahya İş Kadınları Derneği’nin (KİKDER) 4. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Serda Bal Yıldız, güven tazeledi.

Kütahya İş Kadınları Derneği’nin (KİKDER) 4. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Serda Bal Yıldız, güven tazeledi.

Genil Kurul sonrası derneği başkan yardımcılığına Nilüfer Öztaş, üyeliklere ise Betül Uluca, Özgü Durkaya ve Ebru Görür Abacı getirildi.

Derklerinin 26 üyeden oluştuğunu kaydeden Serda Bal Yıldız, "Derneğimiz amacı, Kütahya’da kadının konumunu, statüsünü yükseltecek, kadının mesleki eğitim alması ve çalışma yaşamında daha çok yer almasını sağlayacak, tüm kadınların toplumun sunduğu fırsatlardan eşit olarak yararlanmasını sağlamak. Eğitimler yapmak, projeler oluşturmak, bu konudaki faaliyetlerin etkinleştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan fikir ve kuruluşlara destek vermek başlıca hedeflerimizdir. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi olan Zafer Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’na (ZAFERSİFED) üye bir dernek olarak üst kuruluşlarımızla ve üye derneklerimizle iş birliği ile amacımız çerçevesinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 2022 yılında Zafer Kalkınma Ajansı teknik destek çerçevesinde hazırladığımız ’Gelişim için eğitim’ adlı projemiz kabul edilmiş olup, tüm üyelerimiz Zafer Kalkınma Ajansı uzmanları tarafından proje yazma eğitimi almıştır" dedi.