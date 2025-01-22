Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Doğal Afet Hizmetleri Uygulama Çalışmaları ve Tarım Sigortaları (TARSİM) konularında İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinde görev yapan personele yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Doğal Afet Hizmetleri Uygulama Çalışmaları ve Tarım Sigortaları (TARSİM) konularında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan personele yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, TARSİM Bursa Bölge Müdürlüğü personeli de katıldı.