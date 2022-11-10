Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, doğal alanlarda yetişen ve yapısında zehirli madde bulunan şapkalı mantarların yerine bandrollü kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, doğal alanlarda yetişen ve yapısında zehirli madde bulunan şapkalı mantarların yerine bandrollü kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Mantar zehirlenmelerinin özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların bol olduğu mevsimlerde görüldüğüne dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul,” Ölümlerin çoğu “Amanita” denilen mantar türlerine bağlı gelişir ve bu türdeki mantarlar ülkemizde de bulunur. Doğal alanlarda yetişen mantarlar kesinlikle yenilmemeli, bunun yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir. Ancak, bu mantarların yetiştiği ortam itibariyle bazı mikroorganizmalar mantarların üzerinde bulunabilir. Mikroorganizma bulaşmış mantarların çiğ olarak yenmesi sonucunda çok hafif mide ve bağırsak şikayetleri gelişebilir. Ayrıca mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer aldığı etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir. Mantar Zehirlenmeleri ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini 7/24 arayabilir” dedi.