Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü personeli, Kızılay’a destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü personeli, Kızılay’a destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ile birlikte kan bağışında bulunan personelin ve görevli Kızılay mobil kan bağışı ekibini ziyaret etti. Personel ve görevli ekiple sohbet eden Dr. Eser Şenkul; bağışta bulunan personele destekleri için teşekkürlerini ileterek, görevli Kızılay mobil kan bağışı ekibi çalışanlarına kolaylıklar diledi.