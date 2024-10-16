Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Doç. Dr. Ensar Durmuş atandı.

Yaklaşık 1 yıldır Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü vazifesini yürüten Dr. Ertuğrul Ünkoç, 27 Eylül günü vazifesinden istifa etmişti. Ünkoç’tan boşalan makama Doç Dr. Ensar Durmuş atandı.

Ensar Durmuş’un biyografisi

Durmuş, 1983 yılında İstanbul Heybeli Ada’da doğdu. İlk ve Orta Öğretimini Heybeli Adada tamamlayıp, Özel Çok Programlı Bahçelievler Lisesi’nden mezun oldu. 2009 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2010-2011 yılları arasında Ardahan İli ve İlçelerinde Sağlık Ocağı Tabipliği, Aile Hekimliği, Sağlık Grup Başkanlığı görevlerini yaptı. 2012-2017 yılları arasında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile RTEÜ Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Acil Tıp Uzmanlık eğitimini tamamladı.

2018-2020 yılları arasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı yaptı. 2020-2023 yılları arasında Sakarya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcılığı yaptı. 2023 Temmuz ayında Acil Tıp Alanında Doçent Ünvanı aldı. 2023 yılında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde ATT dairesinde Uzman Tabip olarak görev yaptı. 2024 yılında Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı olarak görev yaptı. Aynı yıl içerisinde Kütahya İl Sağlık Müdürü olarak göreve başladı. Doç. Dr. Ensar Durmuş, evli ve 3 çocuk babasıdır.