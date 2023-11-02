Kütahya İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumları İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura Başkanlığında başladı.2024 yılı bütçesinin görüşüleceği Kasım ayı oturumları İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura’nın açılış konuşması ile başladı. Özcura konuşmasında, “Kasım ayı hem merkezi hükümetlerde hem de yerel yönetimlerde bütçe ayıdır.

Bizde İl Genel Meclisi olarak bu ay içerisinde İl Özel İdaresinin 2024 yılı bütçesini görüşüp karara bağlayacağız. Encümenden meclisimize gönderilen bütçe taslağı 2024 yılı için öngörülen bütçe 935 milyon TL’dir. Bir önceki yıl biliyorsunuz 600 milyon TL idi. Yani bütçemizde yüzde 55,83’lük ciddi bir artış sağlamış oluyoruz. Bu şekliyle bütçe taslak olarak bize geldi. Bizde bu ay içerisinde bütçeyi bölüm bölüm değerlendirip bütçe görüşmelerini tamamlayacağız. 2024 yılı bütçemizin şimdiden ilimize ve Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Cenab-ı Allah inşallah geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ilimize yararlı hizmetler yapmayı bizlere nasip eder. Artış çok önemli çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hassasiyet gösterdiğinizi biliyorum. İhtiyaçları iyi belirlememiz lazım. İlçelerimizdeki talepler, İdare teknik ekipleri ile görüşüp önceliklerimizi belirlememiz gerekiyor. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak’ın da katıldığı İl Genel Meclisnin Kasım ayı ilk toplantısı Mali Hizmetler Müdürü Aykan Koyun’un 2024 yılı İl Özel İdaresi taslak bütçe tasarısına yönelik yaptığı sunumla sona erdi.