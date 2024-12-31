Kütahya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kütahya Şubesi koordinasyonunda kurulan ve 28 gönüllüden oluşan Depremde Arama Kurtarma Ekibi, yapılan sınav sonucunda "Hafif Seviye Arama Kurtarma" akreditasyonu alarak önemli bir başarıya imza attı. Bu ekip, Diyanet İşleri Başkanlığının 81 ilde kurulmasını istediği arama kurtarma ekiplerinden biri olarak Kütahya’nın 3. akredite ekibi oldu.

AFAD İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ilk başvurusunu 21 Mart 2024 tarihinde yapan ekip, aylar süren yoğun hazırlık eğitimlerinin ardından 28 Aralık 2024 tarihinde akreditasyon belgesine kavuştu.

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak akreditasyon almaya hak kazanan ekibi tebrik etti. İl Müftülüğü binasında düzenlenen istişare toplantısında Müftü Açık, yeni kurulan ekibin önemine dikkat çekerek, ekip üyelerine

Ekip, akreditasyonuyla birlikte muhtemel afet durumlarında görev alabilecek yetkinliğe ulaştı. Gönüllüler, hem Kütahya hem de çevre illerde muhtemel afet ve acil durumlarda AFAD ile koordineli bir şekilde çalışarak, hayat kurtarmayı hedefliyor.