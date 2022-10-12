Aynı zamanda İslam hukukçusu olan Ada, hafız, evli ve 2 çocuk babasıydı. Ada’nın cenazesi bugün Altıntaş ilçesi Işıklar köyünde toprağa verilecek.

2021 yılından bu yana Kütahya İl Müftü Yardımcılığı görevini yürüten İsa Ada, vücudundaki yoğun enfeksiyon nedeni ile tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesinde vefat etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.