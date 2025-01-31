Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, eğitimde kaliteyi artırmak için mevzuat ve yönetmeliklere hâkim olmanın önemine dikkat çekti. Öğretmenlerin mevzuat değişikliklerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirten Yılmaz, okul yöneticilerinin de bu konuda bilgilendirici çalışmalar yapmasının önemine vurgu yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Milli Eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve merkez ilçedeki okul ve kurum müdürleri ile toplantıda bir araya geldi. Sınıf denetimlerinin eğitimde kaliteyi sağlama açısından kritik bir rol oynadığını ifade eden Yılmaz, öğretmenlerin değişen eğitim sistemine uyum sağlamaları için sınıf içi etkinliklerin ve öğretim yöntemlerinin titizlikle takip edilmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz ayrıca, okulların kendi kimliklerine ve öğrenci profiline uygun özgün çalışmalar yapmasının gerekliliğini dile getirdi. Eğitimde veli-öğretmen-okul yönetimi arasındaki sınırların korunmasının önemine işaret eden Yılmaz, velilerin eğitim sürecine daha aktif şekilde dâhil edilmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle pansiyonlu okullarda yangın güvenliği konusunda sıkı önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, yangın kapılarının kilitlenmemesi, alarm sistemlerinin aktif kullanılması ve öğrencilerin odalarındaki elektrikli cihaz kullanımının denetlenmesi gerektiğini ifade etti.