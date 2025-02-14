Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, Altıntaş ilçesine ziyaret gerçekleştirerek eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

İlk olarak Altıntaş Kaymakamı Ekrem Güdek’i makamında ziyaret eden Mustafa Yılmaz, ilçedeki eğitim kalitesinin artırılması için yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yerel yönetimler, öğretmenler ve idareciler arasındaki güçlü iş birliğinin önemine vurgu yapılan görüşmede, eğitim süreçleriyle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Ziyarette İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar ve Altıntaş İlçe Millî Eğitim Müdürü İsmail Özden de hazır bulundu.

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, Altıntaş İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret ederek İlçe Millî Eğitim Müdürü İsmail Özden ve şube müdürleriyle bir araya geldi. Ziyarette ilçedeki eğitim öğretim süreçleri hakkında detaylı bir brifing alındı.

Daha sonra Kaymakamlık binasında okul ve kurum yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştiren Yılmaz, eğitim öğretimin sadece bilgi aktarımıyla sınırlı olmadığını, değerler eğitimi ile desteklenmesi gerektiğini belirtti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin uygulanabilirliği, öğrencilerin yarışma baskısından uzak bir eğitim ortamında yetiştirilmesi, velilerin eğitime daha aktif katılımının sağlanması ve ebeveyn okulu projelerinin önemi toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantıda ayrıca, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, akademik eğitime yönelmeyen öğrencilerin mesleki eğitime teşvik edilmesi ve velilerin bu süreçte bilinçlendirilmesi konuları ele alındı. Türkçenin doğru kullanımı ve değerler eğitimi gibi temel eğitim unsurları da vurgulandı.

Okul ziyaretleri ve öğrencilerle buluşma

Altıntaş’taki program kapsamında İstiklal İlkokulu ve Zafer İlkokulu’nu ziyaret eden Mustafa Yılmaz, öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek onların eğitim süreci hakkındaki düşüncelerini dinledi. Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasında öğretmenlerle görüşerek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Eğitimin kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Yılmaz, öğretmenlerin eğitimde oynadığı kritik rolün altını çizerek, öğrencilerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için verilen emeğin büyük önem taşıdığını ifade etti. Eğitim sürecini daha verimli hale getirmek için her türlü öneriye açık olduklarını dile getiren Yılmaz, öğretmen ve yöneticilere çalışmalarında başarılar diledi.