Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin tamamlanması dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, öğrenciler, veliler ve öğretmenlere hitap eden Başyiğit, hem dönem değerlendirmesi yaptı hem de tatil sürecine ilişkin önerilerde bulundu.

Öğrencilere yönelik açıklamasında, karnelerin dönem boyunca yapılan çalışmaların bir yansıması olduğunu belirten Başyiğit, "Asıl değeriniz, karakteriniz, çabanız ve kararlılığınızla ölçülür. Tatil sürecini sadece dinlenerek değil, kitap okuyarak, kültürel etkinliklere katılarak ve şehrimizin tarihî zenginliklerini keşfederek değerlendirin. Ayrıca teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurarak ekran başında geçirdiğiniz süreyi sınırlayın ve hayal gücünüzü geliştirecek etkinliklere yönelin" dedi.

Velilere hitaben yaptığı açıklamada ise karnelerin çocukların akademik durumlarını yansıttığını ancak bunun yanı sıra çocukların karakter ve kişisel gelişimlerinin de önemsenmesi gerektiğini vurguladı. Başyiğit, "Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda sizlerin desteği çok önemli. Onların sadece akademik başarılarına değil, kişisel gelişimlerine de odaklanarak güçlü bireyler olmalarını destekleyelim" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere yönelik mesajında ise Hasan Başyiğit, öğretmenlerin fedakârca çalışarak geleceğin erdemli bireylerini yetiştirdiklerini belirterek, "Attığınız her adım, ilimizin eğitimdeki başarısını daha ileri taşıyor. Gayretleriniz ve emeğiniz için minnettarız. Hep birlikte daha büyük başarılara ulaşmak dileğiyle, sağlıklı, huzurlu ve güzel bir tatil dönemi geçirmenizi temenni ediyorum" diye konuştu.

Müdür Başyiğit, tüm öğrenci, veli ve öğretmenlere ikinci dönem için başarı dileklerinde bulunarak mesajını tamamladı.