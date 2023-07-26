Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Zafer Salonunda düzenlenen kan bağışı kampanyasına, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başta olmak üzere, idareciler ve müdürlük personeli destek verdi.

Kan bağışı ile ilgili duyarlılığı artırmak amacıyla Kütahya Kızılay Kan Merkezi ile birlikte yürütülen kampanya çerçevesinde, müdürlük binasına gelen mobil ekiplere kan bağışında bulunuldu. Her gün hastanelerde binlerce vatandaşın kan ihtiyacı olduğuna dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit,“ Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla sağlıklı her vatandaşı kan vermeye davet ediyorum. Bugün başkalarının başına gelen yarın bizim başımıza gelebilir. Kan bağışı kampanyasına katılım sağlayan herkese vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kütahya Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Mahmut Ulusoy, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i makamında ziyaret ederek kan bağışı kampanyasına göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.