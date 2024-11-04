Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, 2024 yılı bütçesinin 935 bin TL ile başladığını ancak daha sonra 135 milyon TL ek ödenek alarak 1 milyon 170 bin TL’ye ulaştıklarını belirtti. Özcura, 2025 bütçesinde ise yüzde 44’lük bir artış yapılarak toplam bütçenin 1 milyon 680 bin TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, yaptığı açıklamada 2025 yılı için idari bütçeye 1 milyon 392 bin TL, dış kurumlara 235 bin TL, iç özel idarelere ise 51 milyon TL ek ödenek ayrıldığını ifade etti. Bu bütçeyle planlanan hizmetlerin aksatılmadan sürdürüleceğini kaydeden Özcura, "Bu artışla birlikte hizmetlerimize ödenek sıkıntısı çekmeden devam etmeye çalışacağız" dedi.

Özcura, özellikle son dönemde alınan kararlarla içme suyu ve kanalizasyon projelerine ağırlık verileceğini belirtti. Kuraklık nedeniyle yaşanabilecek sorunlara karşı önlem aldıklarını vurgulayan Özcura, "Vatandaşlarımızı susuz bırakmak istemiyoruz. İçme suyu ve kanalizasyon sorunları yaşanmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Köy yollarında sürdürülen asfaltlama çalışmalarına da değinden Özcura, grup yollarında sıcak asfalt uygulamalarının devam ettiğini, az nüfuslu köylerde ise sati kaplama yöntemi kullanıldığını belirtti. Asfaltlanmayan yolların büyük ölçüde altyapı çalışmaları nedeniyle bu durumda olduğunu açıklayan Özcura, bu yolların asfaltlanmasının program dahilinde sürdüğünü sözlerine ekleyerek, "Normal şartlarda sati kaplamaya ihtiyaç duyulan yolumuz kalmadı" ifadelerini kullandı.