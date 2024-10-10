Kütahya Valisi Musa Işın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Afet Risk Azaltma Planı kapsamında düzenlenen video konferans toplantısı sonrası, valilikte basın toplantısı düzenledi.

Kütahya’nın İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde yürütülen çalışmalar ve belirlenen hedefler hakkında bilgiler veren Işın, bu kapsamda 192 eylem planının hazırlandığını ve gerçekleşme oranının yüzde 65 olduğunu belirtti.

Vali Musa Işın, "İl Afet Risk Risk Azaltma Planı’nda takip ve izlemesi yapılan eylemlerden yüzde 65’i tamamlandı, diğer eylemler ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup belirlenen eylemlerin gerçekleşmesi için AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda 36 kurum ve kuruluşun çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

"Kurum ve kuruluşun çalışmalarını sürdürüyor"

Işın, Afet Risk Azaltma Planı kapsamında düzenlenen video konferans toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Kütahya’mızı afetlerden minimize edecek şekilde çalışıp, ilimizi her türlü yangın, sel, deprem, heyelan gibi afetlerden korumak için tüm gayreti göstereceklerini belirterek, “Kütahya’da afetleri azaltmaya yönelik hazırlanan 1 amaç, 20 hedef ve 192 eylemin ‘Kütahya riskleri azaltma planını’ değerlendirdik. İlimizin afet risklerini azaltmaya yönelik belirlenen 192 eylemden 131’i normal eylem, 61’i ise kırmızı eylem diye tabir ettiğimiz acil yapılması gereken eylemlerdir. Belirlenen eylemlerin gerçekleşmesi için AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda 36 kurum ve kuruluşun çalışmalarını sürdürüyor. İlimizin geneli için risk azaltma planı ile belirlenen 192 eylemin bugün itibariyle gerçekleşme oranı yüzde 65’tir. Bu oran Türkiye ortalamasının üzerindedir. Türkiye ortalaması ise yüzde 40’tır" diye konuştu.

“İlimizin afet risklerini azaltmaya yönelik yeni eylemler belirlenecek”

Henüz başlanmayan eylemler ile devam eden eylemlerin tamamlanmasına yönelik il değerlendirme kurulunda yeni kararlar alındığını belirten Vali Işın, “İl değerlendirme kurulumuz ve kamu kurumlarımızın katılımı ile ilimizin afet risklerini azaltmaya yönelik yeni eylemler belirlenecek ve bu eylemler hayata geçirilecektir. Özellikle acil alınması gereken önlemler “Kırmızı Eylem” olarak belirlenecek ve gerçekleştirilmesi önceliklerimizin arasında yer alacaktır” ifadelerini kullandı.

“Edindiğimiz tecrübe ile afetlerde hızlı bir şekilde koordine oluyoruz”

Belirlenen amaç ve zaman doğrultusunda çalışmaların süratle devam edeceğini belirten Vali Musa Işın, “İlave olarak hedeflediğimiz veya kurulumuz tarafından tespit edilecek olan risklerin de bertaraf edilmesi için ilgili kurumlarımız gerekli çalışmaları yapacaktır. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübe ile ilimizde yaşadığımız orman yangınlarında bütün kurumlarımız çok süratli bir şekilde koordine olmuşlardır. Eşgüdüm ve iş birliği çerçevesinde olaya anında müdahale ederek zararları asgariye indirmişlerdir” dedi.