Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Ulu Camii’nde yer sofrası kurularak gerçekleştirilen iftar programında vatandaşlar hurma, su, ayran ve simitle iftar yaptı.

Geleneksel hale getirdikleri "Ümmet iftarı" ile ramazanın manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte yaşamak istediklerini belirten Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, ilgi sebebiyle katılımcılara teşekkür etti.

Yenipazar, "Çok sıkıntılı ve acılı gülerden geçtiğimiz bu dönemde ramazan rahmetiyle, bereketiyle ve tüm güzelliğiyle geldi. Milletimizin moral ve motivasyon noktasında toparlanmamıza vesile oldu. Bizim her sene geleneksel hale getirdiğimiz ve adına ’Ümmet iftarı’ olarak adlandırdığımız iftar programımızı bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua toplu olarak dua edildi.