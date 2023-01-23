Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırının, en başta İslam’a ve Müslümanlara, sonrasında ise bütün insanlığa yöneltilmiş saldırı olduğunu ifade etti.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırının, en başta İslam’a ve Müslümanlara, sonrasında ise bütün insanlığa yöneltilmiş saldırı olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde aşırı sağcı bir parti liderinin, yetkililerin izniyle gerçekleştirdiği Kur’an yakma eylemini kınadıklarını söyleyen Başkan Mustafa Yenipazar,” Kur’an-ı Kerim, tüm insanlık için bütün zaman ve mekanlarda bir kurtuluş ve hidayet rehberi, hayatın tüm alanlarına hitap eden bir kılavuzdur. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yapılan saldırı, en başta İslam’a ve Müslümanlara, sonrasında ise bütün insanlığa yöneltilmiş saldırıdır. Zihni kararmış ve kalbi körleşmiş insanlara, sergiledikleri bu saldırgan tutumdan bir an önce vazgeçmeleri gerektiğini bildiriyoruz” dedi.