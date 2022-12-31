İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Bir-Sen’in birlikte yürüttükleri, “İyilikte Yarışan Sınıflar” projesi çerçevesinde Kütahya İHH, Kütahya Dumlupınar Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Bir-Sen’in birlikte yürüttükleri, “İyilikte Yarışan Sınıflar” projesi çerçevesinde Kütahya İHH, Kütahya Dumlupınar Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

Kütahya Genç İHH Başkanı İsmail Dönmez, bu projeyi okullarda yürütmelerinin en önemli sebebinin merhametli, iyiliksever bir nesil inşa etmek olduğunu belirtti.

Dönmez, merhamet ve iyilik duygularının doğuştan gelen bir özellik olmadığını, kişinin edindiği tecrübeler sonucunda kazanıldığını ve okullarda çocukları erken yaşta bu projelerine ortak edip merhamet ve iyiliği aşılamayı hedeflediklerini söyledi.