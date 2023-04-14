Kütahya İHH ekipleri ve gönüllüler, depremzedeleri ramazanda da yalnız bırakmadı. Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen programda 400 depremzedeye iftar verildi.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Hatice Karakaya, yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde çeşitli illerden gelen 400 depremzede misafirimizle kadın kollarımızın organize ettiği iftar programı gerçekleştirdik. Genc İHH ekibimiz çocuklarımızla çeşitli oyunlar oynayıp güzel vakit geçirdiler. Program çocuklarımıza hediyelerinin verilmesiyle sona erdi" dedi.