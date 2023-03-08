Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği’nin ’Arama-kurtarma ve ilk yardım’ eğitimleri devam ediyor. 20 gönüllüye daha arama-kurtarma ve ilk yardım eğitimi verildi.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği’nin ’Arama-kurtarma ve ilk yardım’ eğitimleri devam ediyor. 20 gönüllüye daha arama-kurtarma ve ilk yardım eğitimi verildi.

İHH Arama-Kurtarma ekibinden Mehmet Öncü, Kütahya İHH’nın Arama-Kurtarma ekibinin 2017 yılında kurulduğunu ifade etti.

Öncü, "Bilindiği gibi, Kütahya İHH olarak, 2017 yılında arama kurtarma ekibimizi kurup eğitimlerimizi almaya başladık. Yıl içinde belirli periyotlarda ekibimizin daha donanımlı hale gelebilmesi için kentsel arama kurtarma, yangın, ilk yardım, dağda arama kurtarma, gibi eğitimlerimizi de AFAD, itfaiye ve İl Sağlık Müdürlüklerinden almaya devam ediyoruz. Bugünde 20 kişilik gönüllü ekibimizle ilk yardım eğitimimizi alıyoruz. Önümüzdeki günlerde AFAD ile yapacağımız akreditasyon protokolü ile daha da güçlenip acil durumlarda daha hızlı ve daha koordineli hareket kabiliyeti kazanmış olacağız. Kahramanmaraş merkezli başlayan ve 11 ilimizi etkileyen depremler de Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Birçok kardeşimizin hayata yeniden bağlanmasına vesile olduk. Deprem bölgelerinde kurulan lojistik merkezlerimizde aşevlerimizde çadır ve konteynerlerde depremzede vatandaşlarımıza acil yardım için ekipler gönderdik. Bu gibi afetlerde daha fazla eğitimli ekiplere, daha fazla teçhizat ve ulaşım aracına ihtiyaç duyulmaktadır. Başlatmış olduğumuz ’Güçlü ekip hayat kurtarır’ kampanyamızı başlatmış bulunmaktayız. Kampanyamız kapsamında tüm hayırseverlerimizin bu konuda bizlere destek vermelerini ve yapmış olduğumuz eğitimlerimize katılmalarını istiyoruz. Ülkemiz deprem kuşağında olup her an deprem olacak gibi hazırlıklı olmalıyız. Bizlerde bu hazırlığın birer neferi olarak milletimizin hizmetinde olacağız" diye konuştu.