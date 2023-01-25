Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi başkanı Serhan Dayanç, dernek olarak, Kütahya merkez ve ilçelerinde bulunan 113 yetim çocuğa sürekli destek sağladıklarını ifade etti.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi başkanı Serhan Dayanç, dernek olarak, Kütahya merkez ve ilçelerinde bulunan 113 yetim çocuğa sürekli destek sağladıklarını ifade etti.

Dayanç, Kütahya il genelinde bin 200 bireysel bağışçının Türkiye ve diğer ülkelerdeki yetim çocuklara sponsor olduğunu dile getirdi.

Yetimlere sahip çıkılması için başlattıkları kampanyanın halen devam ettiğini belirten Dayanç, "Kur’an-ı Kerim’in 12 suresinin 23 yerinde yetime vurgu yapılmıştır. Peygamberimizin bir hadisinde ’Kim kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eder kollar ve korursa kendisiyle cennette (İşaret ve orta parmağını yan yana tutarak) böyle yan yana komşu olacağız" buyurmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Birsen ve İHH’nın ortak imzaladıkları protokolle tüm okullarda yapılan bir çalışma var. Gönüllülük esasına dayalı olarak isteyen öğrencinin katkıda bulunduğu sınıfın veya okulun sponsor olduğu bir çalışmadır. Amaç küçük yaştaki çocuklara yardımlaşmayı paylaşmayı öğretmek ve karakterli bir nesil yetiştirmektir. Bu vesile ile yetim kardeşlerinin ihtiyacını gidermektir. Kişi şirket kurum gibi gibi birçok kesimin destek olabileceği bir sponsorluk projesi de var. Buradan Kütahyalı hayırseverlere diyoruz ki; Gelin sizde bir yetime sahip çıkın O’na destek verin. O’nun elinden tutun tutun ki sizi cennete götürsün sizi peygamberimize komşu yapsın inşallah. Kütahya merkez ve ilçelerimizde bulunan 113 yetim çocuğumuza sürekli destek sağlamaktayız. Yine Kütahya genelinde bin 200 bireysel bağışçımız Türkiye ve diğer ülkelerdeki yetim çocuklarımıza sponsor olmuşlardır. İHH olarak, Türkiye dahil 47 ülkede yaklaşık 136 bine yakın yetime düzenli destek veryor eğitim, sağlık, gıda, barınma gibi konularda yardım ulaştırıyoruz. 120 ülkede 1 milyondan fazla yetime dönemsel destek veriyoruz. Ayrıca 12 ülkede 42 yetimhane 1 çocuk yaşam merkezi ve 1 yetim eğitim merkezimiz bulunmaktadır" diye konuştu.