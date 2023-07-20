Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, 300 aileye kurban eti dağıttı.

Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, yaptığı açıklamada, kurban etlerinin hızlı bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını kaydetti.

Yenipazar, "Bu sene Kütahya İHH olarak dünyada 42 ülkede toplamda 70 bin hisseyi Türkiye’deki bağış sever kardeşlerimizden vekaletle kurbanlarını kesmek üzere teslim aldık. Elhamdülillah hem Türkiyemiz’de, hem bütün dünyada bu görevi hakkıyla yerine getirdik. Nasip olursa inşallah bugünde Türkiye’de kesilen kurbanlardan Kütahya’ya düşen payları dağıtacağız. Şimdi tüm gönüllülerimizle birlikte dondurulmuş bir vaziyette bize ulaştırılan payları Kütahya’daki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize hızlı bir şekilde ulaştırmış olacağız. Rabbim bu noktada bizi yalnız bırakmayan ve sürekli desteklerini bizden esirgemeyen bağışçılarımızdan razı olsun. Bundan sonraki faaliyetlerimizde de bizlere olan desteklerini sürdürmelerini istiyoruz. Bu hafta 200 aileye, bayramda da 100 aile olmak üzere toplam 300 aileye kurban eti dağıttık" diye konuştu.