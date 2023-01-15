Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği’nin 2007 yılında başlattığı katarakt kampanyasına 230 katarakt ameliyatı ile destek verdi.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği’nin 2007 yılında başlattığı katarakt kampanyasına 230 katarakt ameliyatı ile destek verdi.

Kütahya İHH olarak, son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda gönüllülerin ve hayırseverlerin yoğun ilgi ve gayretleriyle bugüne kadar 230 katarakt ameliyatı ile kampanyaya destek verildiklerini dile getiren Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, kampanyanın devam ettiğini bağışçıların sadece 75 dolar bağışta bulunarak bir kişinin tekrar görmesine vesile olabileceğini ve Dünyada 65 milyon katarakt hastasının ameliyat olmayı beklediğini ifade etti.

Başkan Yenipazar, “Hayırseverlerimiz bağışlarını hem dernek binamıza gelerek hem de sevgi yolundaki standımızı ziyaret ederek bizlere ulaştırabilirler veya Kütahya İHH resmi banka hesaplarından bağışlarını gönderebilirler” dedi.

“173 binden fazla kişiye ışık olduk”

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 2007 yılında başlattığı katarakt kampanyası ile bugüne kadar 173 binden fazla kişiye ışık olduğunu söyleyen Yenipazar, ”Çalışmalarımızla katarakt hastalarına umut olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 863 bin 886 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. 615 bin 802 kişi muayene edildi ve 173 bin 693 kişi ameliyat edilerek yeniden görmeye başladı” diye konuştu.