İHH Kütahya Şubesi Başkanı Mustafa Yenipazar, kurban vekaletlerini Türkiye ile birlikte 48 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştıracaklarını ve dertlerine derman olacaklarını ifade etti.

Bu Kurban Bayramı’nda başta Türkiye ve diğer kriz coğrafyalarında yaşayan ihtiyaç sahipleri için yola çıktıklarını söyleyen İHH Başkanı Yenipazar, “Kurban vekaletleri Türkiye ile birlikte Orta Doğu, Afrika, Orta Asya, Kafkasya, Güney Asya, Balkanlar ve Avrupa ülkelerinde milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırılacak” dedi.

“2022 yılında 60 ülkede 65 bin 775 hisse kurbandan 2 milyon 630 bin ihtiyaç sahibi faydalandı”

Yenipazar, “ 2022 Kurban yolculuğumuzda destek ve bağışlarınızla, Türkiye ile birlikte 60 ülkede 65 bin 775 hisse kurbandan 2 milyon 630 bin ihtiyaç sahibi faydalandı. Ülkemizle birlikte 14 ülkede 41 bin 416 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuk ile annelerinin yüzü yeni bayramlık kıyafetiyle güldü. Bu iyiliğe vesile olan hayırseverlere teşekkür ederiz. Kurban İbadet, Paylaşmak Kardeşliktir! Bu Kurban’da ülkemizde ve kriz coğrafyalarında hatırlanmayı bekleyen kardeşlerimiz var. Bağışlarınızı dernek binamıza veya Sevgi Yolundaki İHH standımıza yapabilirsiniz. Bağışlarınız için, Al Baraka İnsan Hak ve Hürriyetleri TR 65 0020 3000 0260 5643 0000 06. Açıklamaya, kurban, ad soyad ve telefon" yazmayı unutmayınız. 2023 yılı kurban çalışmalarında bu yıl İHH Simav Temsilcimiz Mehmet Ersoy Afrika’nın Malavi ülkesinde kurban kesimlerini takip edecek ve sizlerin hayırlarını oradaki ihtiyaç sahiplerine dağıtacak” diye konuştu.