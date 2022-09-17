Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde emekli işçi Hasan Soyugür, yıllardan beri eski usulle katkısız ve organik üzüm pekmezi yapımını sürdürüyor.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde emekli işçi Hasan Soyugür, yıllardan beri eski usulle katkısız ve organik üzüm pekmezi yapımını sürdürüyor.

Üzüm pekmezi yapımının çok meşakkatli ve sabır isteyen bir süreç olduğunu söyleyen Hasan Soyugür, ”Biz bu pekmezi dedelerimizden gördüğümüz usullerle yapıyoruz. Üzümleri topladıktan sonra iyice olgunlaşması için 2-3 gün bekletiyor, olgunlaşan üzümleri çuvala koyup teknenin içinde çizmelerle ezip suyunu çıkartıyoruz. Daha sonra üzüm suyunu süzerek kazanlara dolduruyor ve kazanın içine özel pekmez toprağını katarak üzüm suyunu kestiriyoruz. Bunun mayası pekmez toprağıdır. Kestirdikten sonra bir gece bekletiyoruz. Bu süre zarfında toprak dibine çöküyor. Üzüm suyunu fazla dalgalandırmadan tülbent vasıtasıyla tekrar süzdükten sonra yaklaşık 9-10 saat kazandaki üzüm suyunu kaynatırız. Kaynattığımız üzüm suyu pekmez kıvamına geldiğinde kazanı ocağın üzerinden alıp, su dolu leğenin içine oturtup soğumaya bırakıyoruz. Bir kazanda 50 kilo üzüm suyu varsa kaynadıktan sonra ancak 10 kilo pekmez elde ederiz. Ardından üzüm pekmezini kışın tüketmek üzere kavanozlara dolduruyoruz. Pekmez üretimi çok zahmetli olsa da her yıl kendi tüketeceğim pekmezi kendim imal ediyorum” dedi.