Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, vatandaşlara ulaşım konforunu artırmak için Hat 26’nın güzergâhında değişikliğe gitti.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz, hemşehrilerimizin ulaşım konforunu artırmak için Hat 26’nın güzergâhında değişikliğe gitti. Daha önce Dumlupınar Mahallesi’nde Adiller Caddesi’ni katederek Yunus Emre Caddesi’nde geçen Hat 26, bundan sonra Dumlupınar Mahallesi’nde daha fazla cadde ve sokağa uğrayacak. Yapılan güzergâh değişikliğiyle Hat 26 Dumlupınar Mahallesi’nde Hacı Mustafa Önsay Caddesi, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi, Şehit Üsteğmen Murat Bek Caddesi, Balaban Sokak, Karakeçeli Sokak, Şebnem Sokak, Balözü Sokak ve Şehit Er Bahtiyar Yalınca Caddesi’nden geçerek Yunus Emre Caddesi’ne ulaşacak" denildi.