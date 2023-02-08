Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin deprem günü elde edilen kazancı, Belediyemiz aracılığıyla AFAD’a bağışladıklarını açıkladı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin deprem günü elde edilen kazancı, Belediyemiz aracılığıyla AFAD’a bağışladıklarını açıkladı.

Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Ömer Koyunoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, aldıkları kararla deprem günü elde edilen kazancı deprem bölgesindeki vatandaşlara için bağışladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık, “Deprem afeti nedeniyle Kahramanmaraş ilimiz başta olmak üzere bölgedeki 10 ilde birçok vatandaşımız hayatını kaybetti, birçoğu şu anda kurtarılmayı bekliyor. Hayatta kalanlar da Türkiye’nin her tarafından gelecek yardımlar sayesinde hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Öncelikle hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Aziz milletimize başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Zor şartlarda ayakta kalmaya çalışan vatandaşlarımıza da Allah’tan yardım diliyoruz” ifadelerini kullandı.