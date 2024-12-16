Kütahya Güzel Sanatlar ve Edebiyat Derneği (GÜSED), gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısında yeni yönetim kurulunu belirledi.

Toplantıda, derneğin kurucu başkanı Zafer Erzincan, Kütahya’nın sanat ve kültür hayatına önemli katkılar sağlayan Adil Özkan ve derneğin yeniden yapılanma sürecinde önemli sorumluluklar üstlenen eski başkanlardan Naciye Zeytin’in “GÜSED Onursal Üyesi” olarak kabul edilmesi tüm katılımcıların ortak kararıyla hayata geçirildi.

Aralık 2024 - Aralık 2027 döneminde görev yapacak yönetim kurulu üyeleri, oy birliğiyle alınan kararla şu isimlerden oluştu:

Gökhan Akca, Ahmet Altındaş, Selda Mant Menay, Kerim Vural, Haldun Şekerci, Rıdvan Aşar ve Seyhan Ekiztaş.

Yeni dönemin hem dernek üyelerine hem de Kütahya’nın sanat ve edebiyat alanına hayırlı olması temennisiyle toplantı sona erdi.