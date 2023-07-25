Kütahya Belediyesi, SİMPAŞ ve Frig Fuarcılık tarafından düzenlenen 46.Kütahya Fuarı, cuma günü Demet Akalın konseri ile kapılarını açıyor.

Bölgenin en büyük lunaparkı, ucuz alışveriş stantları, sivil toplum kuruluşları stantları, Kütahya Valiliği motivasyon tırı, uzay çadırı ve gezici kütüphane gibi alanlarla renkli görüntüler oluştururken, yöresel ürünler stantları da yer alacak.

Demet Akalın konseri ile başlayacak olan konserlerde, Gülben Ergen, Ekin Uzunlar, Irmak Arıcı, Zeynep Dizdar, Esat Kabaklı, Ramazan Çelik, Sevgi Petek ile Necati ve Saykolar Grubu sahne alacak.

Öte yandan çocuklar için Rafadan Tayfa grubu 46. Kütahya Fuarında sahne alacak. Vantrolog Ecem ile Çilek gösterisi de çocuklar için planlanan etkinlikler arasında yer alıyor. Fuarın 2. günü ise Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıl etkinlikleri yapılacak.

Barış Manço, Neşet Ertaş ve Müslüm Gürses anma konserleri de DJ eşliğinde fuar alanında yapılacak. 46. Kütahya Fuarı 28 Temmuz Cuma gününden itibaren 24 gün açık kalacak.