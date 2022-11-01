Kütahya sınırları içerisinde yer alan Frig Vadisi’nin etkin tanıtımı için Kütahya Valiliği koordinesinde başlatılan proje ve uygulama çalışmaları sürüyor.

Kütahya sınırları içerisinde yer alan Frig Vadisi’nin etkin tanıtımı için Kütahya Valiliği koordinesinde başlatılan proje ve uygulama çalışmaları sürüyor.

Vali Ali Çelik, hazırlanan proje ve devam eden çalışmaların son durumu hakkında Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ile ilgili kurum yetkililerinden bilgiler aldı.

İstanbul-Antalya kara yolunda merkeze bağlı Sofça köyünde hizmete giren Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi’yle birlikte Frig Vadisi’nde başlayan hareketliliğin sevindirici olduğunu belirten Vali Çelik; bölgenin bisiklet yolları, atv parkuru ve karavan kampıyla yaz aylarında başka bir çehreye kavuşacağını kaydetti.

Hayata geçirilecek proje ile Frig Vadisi’nin bisiklet ve atv turlarıyla keşfedilmesine imkân sağlanacağını ifade eden Vali Çelik, Porsuk Barajı’nın tarihle iç içe büyüleyici manzarasını izlemek isteyen konuklara, yapılacak seyir terasıyla keyifli bir deneyim fırsatı sunulacağını söyledi.